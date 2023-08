Novembro Negro terá shows, exposições, desfile de blocos, moda e palestras; confira

O mês de novembro terá uma programação especial de eventos para celebrar a Consciência Negra, em Salvador. A agenda foi batizada de Novembro Negro e apresentada, nesta quinta-feira (31), pelo Município. Serão realizadas palestras, exposição, desfiles de blocos e shows.



A divulgação foi realizada no Cine Glauber Rocha, na Praça Castro Alves, com a presença de representantes do Ilê Aiyê, Muzenza, Cortejo Afro, Didá, Malê Debalê, Olodum e do afoxé Filhos de Gandhy.