SALVADOR

Novo campo com gramado sintético é inaugurado em Tancredo Neves

Um novo campo com gramado sintético foi inaugurado neste sábado (30) no bairro de Tancredo Neves, em Salvador. Batizado de Arena Gbeiru, o campo é o 40º entregue na capital baiana. A cerimônia simbólica de inauguração contou com presença do prefeito Bruno Reis e outros gestores municipais.

O novo equipamento esportivo teve investimento de quase R$ 900 mil. As intervenções envolveram a construção de mureta e vestiário, reforma da arquibancada, instalação de novos alambrados, traves, rede e cobertura, além da preparação da base para receber a grama sintética. A Arena Gbeiru também ganhou novo sistema de iluminação, mais moderno e eficiente, com 24 projetores em LED.

Bruno Reis diz que a ideia é entregar, até o fim deste ano, 100 campos com grama sintética. Ele ressaltou a importância de espaços voltados para a prática esportiva. “O esporte é saúde, disciplina, foco, respeito às regras e à hierarquia, além de profissão e inclusão. Quando um jovem de comunidade se destaca no esporte, ele se torna exemplo para outros no bairro. Além disso, contribui para a diminuição da violência, ajudando a afastar as crianças e jovens da criminalidade. É com essa visão que a gente investe nessa área”, destacou.