ASSISTÊNCIA SOCIAL

Novo Cras e novo Creas são inaugurados na Av. General San Martin

Quando uma família precisa de uma cesta básica, quando uma mulher é vítima de violência doméstica ou uma criança é abusada, eles podem buscar ajuda em um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) ou no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas). Em Salvador são 28 Cras e sete Creas e, nesta terça-feira (18), foram inauguradas duas novas unidades. Elas vão funcionar lado a lado na Avenida General San Martin, nas proximidades do Largo do Tanque.