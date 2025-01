AMANHÃ

Novo endereço: Samba de São Lázaro ganha edição no Pelourinho

Evento será no Largo da Tieta, às 19h

Tharsila Prates

Publicado em 3 de janeiro de 2025 às 10:11

Samba acontecia todas as sextas-feiras, a partir das 22h, em São Lázaro





O tradicional Samba de São Lázaro começa 2025 em um novo endereço, no Largo da Tieta, no Pelourinho, mas sem perder a essência, segundo os organizadores. A primeira edição do ano acontece neste sábado (4), a partir das 19h, na Rua das Laranjeiras. A roda especial será comandada pelo samba do grupo Oz Favoritos. Os ingressos estão à venda no Sympla.

A festa ocorria no Largo da Igreja de São Lázaro, mas foi suspensa após queixas de moradores por conta do barulho, horário de realização após as 22h - em uma região que é residencial -, e do engarrafamento que se formava na Rua Aristides Novis todas as sextas-feiras.

No início de dezembro, foi realizado um evento-teste com início às 18h, mas sem um horário definido para o término. Na ocasião, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur) havia informado que o horário autorizado pelo alvará concedido ao evento era "das 19h às 22h, de acordo com a legislação vigente".

A suspensão gerou revolta entre os frequentadores. Nas redes sociais, houve protesto: "O único samba que ia até de manhã vai mudar", disse um internauta, para quem deveria haver investimento para uma melhor estrutura da festa em vez de mandar "calar o povo".

Outro usuário disse que, com o novo horário, não vai poder mais ir à festa: "Só estou liberado das minhas atividades a partir das 23h", disse ele. Um respondeu: "Fui uma vez, não quis ir mais... Toda hora um fuzuê diferente. Toda hora parava o samba".

A organização pediu a colaboração e compreensão dos participantes e deu um aviso: "Não deixaremos o samba morrer".

Serviço:

Samba de São Lázaro no Pelourinho

Largo da Tieta, Rua das Laranjeiras

4 de janeiro (sábado), às 19h

Atração: Oz Favoritos

Ingressos: R$ 20 (1º lote)