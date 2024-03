TRÂNSITO

Novo retorno é aberto nesta segunda (18) na Av. Juracy Magalhães

Um novo retorno foi aberto na manhã desta segunda-feira (18) na Avenida Juracy Magalhães, logo após o elevado localizado nas imediações da Embasa. O retorno servirá para encurtar o caminho de quem vem do sentido Shopping da Bahia e precisa voltar para o sentido Itaigara. Com isso, esses condutores não precisarão mais fazer o retorno embaixo do viaduto do Complexo Rei Pelé (Lucaia).

O novo retorno integra as obras do BRT que estão sendo realizadas no local. Os agentes de trânsito intensificam as atuações no local para ordenar o fluxo e orientar condutores e pedestres. A sinalização também foi reforçada com painéis eletrônicos para informar o cidadão sobre as alterações.