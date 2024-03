TRÂNSITO

Avenida Jayme Figura deve reduzir o tempo de deslocamento entre a Aliomar Baleeiro e a Gal Costa para até três minutos

A expectativa é que os moradores fiquem menos tempo no trânsito

Publicado em 15 de março de 2024 às 14:22

Avenida foi inaugurada na manhã desta sexta-feira (15) Crédito: Valter Pontes/Secom

O comerciante Felipe Batista, 30 anos, costuma demorar mais de uma hora para ir da sua casa, no bairro de Pau da Lima, até a Estação Pirajá. Para fazer o trajeto, ele precisa ir até a região da Brasilgás e fazer o retorno pela Avenida Aliomar Baleeiro, em direção à estação. Agora, ele espera reduzir o tempo do percurso em meia-hora usando a Avenida Jayme Figura, inaugurada na manhã desta sexta-feira (15), em Salvador.

“A gente sai direto na Avenida Gal Costa e fica mais perto de Sussuarana, da Estação Pirajá. Antes, era necessário dar a volta no bairro de ônibus, pegar engarrafamento e agora com a pista dá para cortar caminho e fica muito mais rápido”, afirmou.

Com cerca de 1km de extensão, a via liga a Avenida Aliomar Baleeiro à Avenida Gal Costa. Cerca de R$15 milhões foram investidos no projeto, realizado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas (SEINFRA). A expectativa é reduzir o tempo de deslocamento de 40 para até três minutos. Outras obras foram feitas no local, como encostas, drenagem do solo e pavimentação.

“Essa obra vai resolver o problema do engarrafamento nas vias que cortam os bairros de Pau da Lima e São Marcos, que têm uma grande concentração de pessoas. Também permite que as pessoas fiquem menos tempo no trânsito aumentando a qualidade de vida”, afirmou o prefeito de Salvador, Bruno Reis.

“A avenida não tem apenas o objetivo do deslocamento, ela melhora todo o entorno dela.

Quando a gente fala de uma via como essa, estamos pensando na valorização dos imóveis na região, no início de novos comércios e nas pessoas que terão mais tempo para descansar, estudar e ficar com a família”, explicou o secretário Luiz Carlos de Souza.

A avenida foi nomeada em homenagem ao artista plástico Jayme Figura, falecido em novembro de 2023. Estiveram na inauguração os filhos e amigos próximos do artista. De acordo com Bruno Reis, a homenagem era um desejo antigo da prefeitura.

“Um grande artista plástico que marcou gerações em nossa cidade por transitar nas ruas de Salvador exibindo a sua arte. Ele morava em Sussuarana, do outro lado da Avenida Gal Costa. A gente sabe que eternizando o nome dele nessa via, o seu exemplo vai servir para inspirar as próximas gerações”, completou.

“Eu fico muito feliz de ver essa homenagem. É uma vitória dele ver o reconhecimento do grande artista que ele foi. Eu tenho certeza que meu pai está feliz onde ele estiver”, disse Pablo Almeida, filho mais novo de Jayme Figura.