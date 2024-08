SAC

Novo RG chega a oito postos na Bahia a partir de quinta (15); saiba quais

Seis cidades no interior recebem serviço

A nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) chega a oito postos SAC no interior da Bahia a partir desta quinta-feira (15). A ampliação no interior começa pelos postos SAC Barreiras, Conquista I e II, Feira I e II, Ilhéus, Irecê e Itabuna. As cidades contempladas são: Feira de Santana, Vitória da Conquista, Ilhéus, Irecê, Itabuna e Barreiras.