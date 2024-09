TIRE SUAS DÚVIDAS

Novo RG: mais de 34 mil pessoas já tiraram documento na Bahia

Serviço começou em julho no estado

Mais de 34 mil pessoas já tiraram a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) na Bahia, segundo dados da Secretaria de Administração do Estado da Bahia (Saeb). O documento começou a ser emitido em julho no estado.

Ao todo, 34.676 pessoas tiraram o "novo RG" até 30 de agosto. O CORREIO listou as principais dúvidas sobre o serviço. As respostas você confere abaixo.

Onde o documento é emitido?

O atendimento da CIN já acontece nos seguintes postos SAC de Salvador: (Barra, Bela Vista, Cajazeiras, Comércio, Liberdade, Pau da Lima, Periperi, Pituaçu, Shopping da Bahia, Salvador Shopping e Uruguai); nos quatro da Região Metropolitana de Salvador (RMS): (Camaçari, Candeias, Lauro de Freitas e Simões Filho); e em postos do interior: (Barreiras, Conquista I e II, Feira I e II, Ilhéus, Irecê e Itabuna, Eunápolis, Jequié, Juazeiro, Porto Seguro, Santo Antônio de Jesus, Teixeira de Freitas e Valença).

É preciso agendar?

Sim. O atendimento da CIN é realizado somente através de agendamento prévio, que deve ser feito através do aplicativo ou portal ba.gov.br, ou pelo call center: (71) 4020-5353 (ligação de celular) ou 0800 071 5353 (ligação de fixo).

Quais documentos são necessários?

Se autista, levar também documento do responsável e laudo médico com CID específica para autismo. A informação também será incluída no documento.