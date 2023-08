Novo uniforme da rede municipal de ensino de Salvador é divulgado

O novo uniforme da rede municipal de ensino de Salvador foi divulgado nesta sexta-feira (11), Dia do Estudante. Em iniciativa inédita da Secretaria Municipal da Educação (Smed), a farda foi escolhida em votação pela comunidade escolar, de 17 a 28 de julho. O modelo 2, com a faixa e marca do lado esquerdo, recebeu cerca de 64% dos votos.



O resultado foi divulgado através em um vídeo com a aluna Luisa Thayline, nos perfis da Prefeitura de Salvador (@prefsalvador) e da Smed (@educacaodesalvador) no Instagram. O novo uniforme será adotado pelo município a partir de 2024, em substituição ao atual modelo, criado em 2015.