Novo voo Salvador-Guanambi entra em operação nesta segunda (26)

Voepass vai operar cinco voos semanais com decolagens de Guanambi com destino a Salvador. Crédito: Matheus Landin/GOVBA

O novo voo Salvador-Guanambi, da Voepass Linhas Aéreas, entrou em operação, nesta segunda-feira (26). A decolagem do aeroporto da capital aconteceu às 18h30. A viagem na aeronave ATR, de 68 lugares, tem duração de uma hora e 25 minutos.



Durante o embarque para Guanambi, na noite desta segunda, o receptivo da Secretaria de Turismo do Estado (Setur-BA) deu as boas-vindas aos primeiros passageiros.



A Voepass vai operar cinco voos semanais com decolagens de Guanambi com destino a Salvador, nos seguintes horários: aos domingos, às 21h05; segundas e sextas, às 20h25; quartas, às 19h25; e quintas, às 20h55. O novo voo beneficiará diretamente 31 municípios da região, encurtando a distância de mais de 670 quilômetros entre a Salvador e Guanambi.

O secretário estadual do Turismo, Maurício Bacelar, destacou que a conectividade aérea é fundamental para o desenvolvimento das atividades turísticas e para fortalecer os destinos. "Essa rota representa um importante avanço para a conectividade aérea regional, beneficiando não apenas Guanambi, mas também os outros municípios vizinhos. Com isso, implementamos a cadeia do turismo e também os negócios na região”.

Segundo a gerente regional da Voepass Linhas Aéreas, Karla Maia, Guanambi faz parte do plano de expansão da conectividade aérea da empresa. "O novo voo Salvador-Guanambi marca mais um passo importante na nossa missão de conectar diferentes regiões do país. Estamos honrados em fazer parte desse projeto e oferecer uma opção de transporte aéreo confiável e acessível para os moradores da região”.

Infraestrutura

No Aeroporto de Salvador, os voos internos para destinos dentro da Bahia são bastante diversificados. A Abaeté Linhas Aéreas conecta Salvador a cidades como Maraú e Cairu, enquanto a Azul oferece voos para Ilhéus e Porto Seguro, juntamente com as companhias GOL e Latam. Além disso, os passageiros podem voar para Una/Comandatuba através da Azul e GOL. Outras opções incluem Vitória da Conquista com Azul, GOL e Voepass; e Lençóis, Paulo Afonso, Barreiras e Teixeira de Freitas com a Voepass.