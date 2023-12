Novos ares: Nordeste vai ganhar novo parque ecológico imersivo

Arvorar terá capacidade para receber 1,2 mil pessoas por dia. Crédito: Divulgação

Uma casa na árvore bem no meio da natureza, com 12 metros de altura, em um parque ecológico imersivo de 20 mil metros quadrados. E tem mais: cada etapa até o topo da torre, a vivência de conhecer, de maneira lúdica e divertida, um pouco mais sobre as espécies de biomas da caatinga, cerrado e mata Atlântica. Ao chegar lá no alto, uma visão 360º de toda essa biodiversidade. Essa é só uma das atrações que vão fazer parte do segundo parque que passa a integrar o destino turístico Beach Park, no município de Aquiraz, no Ceará.

Muita gente que conhece o Acqua Park e seus famosos toboáguas que dão aquele frio na barriga passa a contar em breve com mais uma opção de entretenimento após o início das operações do Parque Arvorar. Ao invés do desespero de uma descida insana a bordo de uma boia (ou não), a calmaria de se sentir num ninho de passarinho e se conectar com todo ecossistema ali em volta. O novo empreendimento do Beach Park deve ser inaugurado no primeiro semestre do próximo ano, como adianta o CEO, Murilo Pascoal.

“Vamos trazer uma estrutura de primeiro mundo para o parque. Estamos sempre procurando novas atividades para os visitantes o tempo todo. Foram 3 anos conceituando o projeto do parque. Todas as nossas operações têm um resultado muito bom, mas a gente tinha esse sonho de ter mais experiências, algo a mais”, afirma.

Lançado no início do mês, o Arvorar está com 80% das obras concluídas. Em dezembro, o parque começa a receber as espécies para a fase de tratamento e adaptação, como complementa Pascoal. “Deixamos, pelo menos, três meses reservados para esse processo. O parque vai promover a educação e conservação ambiental, permitindo uma experiência surpreendente de entretenimento para visitantes e suas famílias”.

Parque vai ocupar uma área de 20 mil metros quadrados na beira da Lagoa do Mato, em Aquiraz (CE). Crédito: Divulgação

O complexo turístico Beach Park foi criado há 38 anos e está instalado à beira da praia de Porto das Dunas. O destino reúne um parque aquático, quatro resorts, restaurantes de praia e a Vila Azul do Mar, chegando a receber cerca de 1 milhão de visitantes por ano. Além da inauguração do Arvorar, o Beach Park vai requalificar o Píer Náutico e o Píer Ideal, ambos em Fortaleza. O contrato de concessão para gestão dos espigões foi assinado em agosto. Também nos planos de expansão, está a inauguração do seu quinto resort, o Ohana Beach Park, que deve ficar pronto em 2025.

Murilo Pascoal conta que a ideia do Arvorar surgiu ainda na pandemia, após ter conhecimento da situação do tráfico de aves no Ceará. “Eu fiquei com isso na cabeça e me lembrei de quando visitei o Parque das Aves, em Foz do Iguaçu (PR). É um parque muito lindo e bacana, uma referência no setor e faz um trabalho de conservação muito sério. Trouxe a ideia para a equipe e começamos a desenvolver e ter mais gente sonhando com isso. E aí, pensamos no conceito dos viveiros de imersão e mais algumas atividades correlacionadas com esses animais. Adicionamos o entretenimento, algo presente no nosso DNA. Mas não bastava ser só um parque. Tínhamos que contribuir de alguma forma para a conservação e repovoamento dessas aves nativas em extinção”.

O parque tem capacidade para receber 1,2 mil pessoas por dia e vai contar com o agendamento de visitas guiadas, a fim de atender grupos, escolas e visitas técnicas para universidades e outras instituições. “Vamos abrigar aves que foram apreendidas no estado, vítimas do tráfico de animais e que os órgãos ambientais não têm espaço suficiente para guardar. O crescimento dos números de apreensão no Ceará também nos impulsionou a criar um equipamento que pudesse receber esses pássaros, cuidar com a devida estrutura, contribuindo para a reabilitação e com chances bem maiores de retornarem à natureza”, ressalta o CEO.

Nada de piscina

Além da casa na árvore com térreo, três casas e um ninho, a estrutura do Arvorar vai contar com mais de 20 atrações, entre elas três grandes aviários de imersão, com área total de 3 mil metros quadrados, onde o público vai observar cerca de 250 aves da fauna brasileira e mais outras espécies como alguns répteis e pequenos mamíferos. Todo esse percurso conta com o monitoramento de educadores ambientais, que vão acompanhar os visitantes na jornada e no contato com a rotina de cuidado e tratamento dos pássaros desde a maternidade, área de bem-estar animal, berçário até a sua nutrição.

Circuitos de arvorismo, trilhas aéreas de uma copa de árvore para outra, com desafios e escorregadores e mais um grande redário de cordas tensionadas também fazem parte dos atrativos, assim como a estrutura de anfiteatro, playgrounds, restaurante. O parque não tem data marcada ainda para a abertura oficial da venda dos ingressos, porém, Pascoal adianta que devem ser oferecidos combos, incluindo o acesso tanto para o Acqua Park, quanto para o Arvorar com valores promocionais.

“Estamos definindo as políticas comerciais e de preço, mas o parque vai ter um ingresso avulso. Também terá transporte dos resorts direto para o Arvorar, assim como promoções. Nossa ideia é trabalhar tanto o público de fora quanto o residente, além das escolas e famílias. No primeiro semestre, o Beach Park fica fechado às quartas e quintas. Então, o Arvorar vai ficar aberto quartas e quintas para preencher esses dias na semana do cliente que fica hospedado com a gente. E aí, vamos passar a ter todos os dias um parque aberto, seja o Acqua Park ou o Arvorar”.

Ao todo, o novo empreendimento do grupo reúne investimentos na ordem de R$ 25 milhões, tudo para que ninguém sinta falta das piscinas e brinquedos aquáticos radicais do outro parque. O Arvorar vai gerar diretamente 64 postos de trabalho entre veterinários, biólogos, zootecnistas, educadores ambientais, cuidadores dos animais, além de equipes operacional e administrativa. “Cada aviário vai ter grupos de espécies diferentes, com um paisagismo diferente e o tamanho também com um percurso e uma vivência única”, acrescenta Pascoal.

No meio da mata

E não é que o baiano já gosta de um parque? Dados da área comercial do complexo mostram que a Bahia ocupa a segunda posição em público na ocupação de resorts do grupo, perdendo apenas para o público do próprio Ceará. Para quem quiser sair da Bahia e ir conhecer, o Arvorar não vai ficar muito longe de Fortaleza, nem do Acqua Park. A distância é de 25 minutos da capital cearense e do Beach Park. Localizado a beira da Lagoa do Mato, em Aquiraz, a ocupação do parque manteve a vegetação original, com os espaços administrativos funcionando em contêineres pré-fabricados.

Outro grande atrativo do parque são os aviários de imersão, que vão abrigar mais de 250 aves de diversas espécies . Crédito: Reprodução/ Divulgação

Nos aviários, espécies de papagaios, araras, periquitos e passarinhos, entre eles a jandaia-verdadeira, o periquito-cara-suja, arara-canindé, arara-vermelha-grande e a coruja suindara, como destaca a gerente do parque e zootecnista, Leanne Peixoto. “Os grupos de aves são separados exatamente como acontece na natureza porque cada um tem o seu território. Tudo foi muito pensado levando em consideração as particularidades de cada animal, o tipo de vegetação, tipo de solo, tamanho da cobertura vegetal e altura das árvores para tornar o aviário o mais próximo do habitat natural destas espécies”.

Grande parte desses animais vai ser encaminhada pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Ceará (SEMACE), órgão responsável pela destinação da fauna apreendida e resgatada do tráfico de animais. Leanne explica que o local vai servir ainda como um ponto de apoio no cuidado dessas aves, com estrutura para realizar diversos procedimentos como exames de sangue, ultrassom e raio-x. Porém, os bichos que estiverem aptos à soltura serão encaminhados para instituições parceiras e devolvidos ao seu bioma. “Os animais provenientes de apreensões vão ser tratados antes de irem para os aviários. Após reaprenderem a voar, exercitar a musculatura, formar bandos e reaprenderem a sobreviver, eles devem voltar a seu habitat natural”, ressalta.

O parque vai ter uma atuação fora dos muros também. Isto porque em parceria com as entidades não governamentais Associação Caatinga e Associação de Pesquisa e Preservação de Ecossistemas Aquáticos (Aquasis), o lugar vai tocar o projeto Refauna Arvorar, iniciativa de repovoamento de aves nativas do estado cearense ameaçadas de extinção. O trabalho de conservação vai começar com a espécie jandaia-verdadeira (aratinga jandaya), ave símbolo do Ceará, que - não por um acaso - vai receber os visitantes em forma de um grande portal na entrada do parque, na escultura do artista cearense Narcélio Grud.

Em seguida, o projeto segue com a espécie periquito-cara-Suja (Pyrrhura griseipectus), para repovoamento na Reserva Natural da Serra das Almas, em Crateús (CE), mantida pela Associação Caatinga. A intenção do Refauna Arvorar é que essa experiência, lá na frente, possa repatriar papagaios, araras, guarás e até mesmo os flamingos que há muito tempo desapareceram do solo cearense. “Nosso propósito não permite que um animal fique a vida toda no parque tendo condições de retornar. Se ele tiver condições de viver na natureza, iremos trabalhar para isso acontecer”, finaliza a gerente.

MAIS PARQUES ECOLÓGICOS NO BRASIL PARA VISITAR

1.Parque das Aves/ Foz do Iguaçu (PR) - @parquedasaves

2. Parque Ecológico Imigrantes/ Curucutu, São Bernardo do Campo (SP) - @ parqueecologicoimigrantes

3. Parque Ecológico Rio Formoso/ Bonito (MS) - @parquerioformoso

4. Dreams Eco Park/ Remanso Grande, Foz do Iguaçu (PR) - @dreamsecopark

5. Ekôa Park/ São João da Graciosa, Morretes (PR) - @ekoapark

6. Arraial Eco Park/ Arraial D’Ajuda, Porto Seguro (BA) - @arraialecoparque