Novos ônibus com ar-condicionado são entregues no Subúrbio Ferroviário

Veículos estacionados na Praça do Sol, em Periperi. Crédito: Arisson Marinho/ CORREIO

Quando está no ponto esperando pelo ônibus a aposentada Maria Aparecida Nascimento, 69 anos, observa duas coisas. Primeiro, a linha que o veículo faz, e segundo, se ele tem ar-condicionado. É que o calor em Salvador tem feito a passageira escolher viajar apenas em veículos climatizados. Nesta quinta-feira (20), ela passou pela Praça do Sol, em Periperi, e conferiu a entrega de 20 novos coletivos desse tipo.



Com a chegada dos novos veículos, Salvador passa a contar com 546 ônibus com ar-condicionado, o que equivale a cerca de 30% da frota. Segundo o titular da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), Fabrizzio Muller, a meta é alcançar 50% dos 1,8 mil coletivos até o final de 2024.

“Esses são os primeiros 20 ônibus com motorização Euro 6 da Bahia, mais moderno e que emite menos gazes poluentes. O transporte público ainda sofre os efeitos da crise [da pandemia], mesmo assim estamos aqui com todo o esforço para melhorar o serviço. É um grande passo na direção de um transporte público que a população merece e que a própria prefeitura deseja entregar”, disse.

Os novos veículos são os últimos do pacote de 169 ônibus que deveriam ter sido entregues em 2022, mas que tiveram atrasos por conta da indústria. Segundo o secretário, as concessionárias investiram cerca de R$ 120 milhões na compra dos 169 coletivos. Os que foram entregues nesta quarta-feira vão operar no Subúrbio Ferroviário, partindo de Mirante de Periperi (confira as linhas abaixo).

Outros cinco micro-ônibus são aguardados até o final de agosto. Moradores e comerciantes acompanharam a entrega dos 20 veículos e aproveitaram para esclarecer dúvidas sobre a frota, as máquinas e as linhas. A aposentada Maria Aparecida comemorou a renovação.

“Eu já acostumei a pegar ônibus com ar-condicionado e fico chateada quando as opções que têm são apenas dos antigos. O calor no engarrafamento parece ser triplicado, então, se estiver com tempo, eu espero por um com ar-condicionado. A gente merece um pouco de conforto”, disse.

Antes da pandemia, o sistema de transporte público de Salvador atendia cerca de 20 milhões de passageiros pagantes por mês. Atualmente, são aproximadamente 14 milhões de usuários. Jailson Ferreira, 42 anos, começou a trabalhar como rodoviário em 2022. Atualmente, ele é responsável pelo treinamento dos novos condutores e conta a experiência no volante.

“A principal diferença desses novos ônibus é o ar-condicionado e que é menos poluente, a parte operacional não muda muito. Motorista de ônibus é uma das profissões mais estressantes do mercado e o ar-condicionado diminui essa tensão, porque quando as pessoas estão no calor elas tendem a ficar mais irritadas”, explicou.

A última entrega aconteceu em maio, quando 31 coletivos foram incorporados a frota do Subúrbio Ferroviário. A região teve prioridade porque é o local da cidade que registrou menos renovações de frota nos últimos anos.

O secretário lembrou que o BRT está na última fase de construção e que a previsão é de que o sistema seja completamente entregue até o início de 2024. Sobre a possibilidade de reajuste no valor da passagem de ônibus em Salvador, atualmente em R$ 4,90, Fabrizzio Muller voltou a dizer que a prefeitura ainda está fazendo um estudo da tarifa e que a estimativa é de que a análise seja concluída até o final do próximo mês.

Confira as linhas dos novos 20 veículos:

• 1633 - Mirantes de Periperi x Ondina;

• 1636 - Mirantes de Periperi x Boca do Rio/Imbuí (via BR 324);

• 1637 - Mirantes de Periperi x Boca do Rio/Imbuí;