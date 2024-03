VEJA COMO FUNCIONARÁ

Novos prédios em Salvador serão obrigados a contar com terminais para carros elétricos

Os novos prédios de Salvador agora serão obrigados a contar com terminais de recarga para carros elétricos. A medida é fruto de uma lei sancionada esta semana pela Prefeitura de Salvador. A legislação foi publicada no Diário Oficial do Município na última terça-feira (19). Com isso, os novos edifícios, residenciais ou comerciais, serão obrigados a ter uma previsão de terminal para recarga de veículos elétricos. A lei passa a valer a partir daqui a um ano, período em que a vigência começa.