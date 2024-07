SALVADOR

Nu, suspeito é preso em flagrante horas após assediar mulher na Barra

Um homem foi preso em flagrante na manhã desta terça-feira (23), nas proximidades do Farol da Barra, em Salvador. O rapaz é suspeito de importunação sexual e foi detido horas após o fato. O crime foi cometido contra uma mulher que fazia caminhada no entorno de um dos pontos turísticos mais famosos da capital baiana.

O homem estava nu e se aproximou da vítima afirmando estar armado. O suspeito se encaminhou com ela para a parte dos fundos do Farol.

A vítima aproveitou a presença de outras pessoas que passavam pela área para se desvencilhar do suspeito e correr até a unidade policial, onde formalizou a denúncia.

Com informações sobre as características do acusado, os investigadores realizaram buscas pelo bairro até localizar e prender o homem. Testemunhas informaram aos policiais que o acusado tem o hábito de importunar mulheres e turistas que caminham pela Barra.