PRIMEIRO SEMESTRE

Núcleos de Extensão da Escola de Dança da Funceb abrem 150 vagas para cursos gratuitos

Veja os horários e como se inscrever

Os dois Núcleos de Extensão da Escola de Dança da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb) estão com inscrições abertas, de 10 a 21 de fevereiro, para o primeiro semestre de 2025. >

No Nordeste de Amaralina, o Núcleo de Extensão oferece 95 vagas em modalidades como Música Rap, Danças Populares, Condicionamento Físico, Balé Clássico e Processos Criativos com Ênfase em Teatro. Já em Alagados, o Núcleo disponibiliza 55 vagas para os cursos de Música Rap e Condicionamento Físico.>

Quem optar pelas vagas destinadas ao Nordeste de Amaralina, deve se inscrever no Centro Social Urbano, localizado no Beco da Cultura. E quem optar por Alagados, deve ir até o Espaço Cultural Alagados, na Rua Direta do Uruguai.>

As pessoas interessadas devem comparecer das 9h às 11h ou das 14h às 16h com documento de identidade. Para menores de idade, é necessário estar acompanhado por um responsável e apresentar um comprovante de matrícula em instituição de ensino que não conflite com o horário das aulas. As aulas têm início em 10 de março. Mais informações podem ser encontradas no site da instituição. >