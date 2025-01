LARGO DE ROMA

Centro de treinamento de boxe e artes marciais está com inscrições abertas para atividades gratuitas

Ao todo, são 1,3 mil vagas para crianças a partir de seis anos, adolescentes e adultos

Giuliana Mancini

Publicado em 27 de janeiro de 2025 às 20:35

Centro de Boxe e Artes Marciais Waldemar Santana Crédito: Divulgação

As inscrições seguem abertas para as turmas das modalidades de boxe, hapkido, jiu-jitsu, judô, karatê, kickboxing, kung fu, muaythai e taekwondo, no Centro de Boxe e Artes Marciais Waldemar Santana, no Largo de Roma, em Salvador. >

Ao todo, são 1,3 mil vagas gratuitas para crianças a partir de seis anos, adolescentes e adultos. A matrícula pode ser feita presencialmente, de segunda a quinta-feira, das 10h às 16h e na sexta-feira de 10 às 12h, no mesmo local de aulas. >

As aulas acontecem de segunda a quinta-feira, das 7h às 20h. Segunda e quarta-feira são realizadas as atividades de muaythai (100 vagas disponíveis), jiu-jitsu (150 vagas disponíveis), judô (100 vagas disponíveis) e kickboxing (200 vagas disponíveis); já nas terças e quintas-feiras são as modalidades de boxe (100 vagas disponíveis), karatê (100 vagas disponíveis), taekwondo (150 vagas disponíveis), kung fu (200 vagas disponíveis) e hapkido (200 vagas disponíveis). >