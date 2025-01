NOS DIAS QUENTES

7 cuidados essenciais para praticar atividades físicas no verão

Saiba como treinar em dias de calor sem riscos à saúde

Cardiologista e professora do curso de Medicina da Universidade Salvador (Unifacs), Fátima Almeida explica que, em altas temperaturas, é provável ocorrer uma vasodilatação, fazendo com que o indivíduo libere uma quantidade maior de suor e, consequentemente, se desgaste mais. Do ponto de vista cardiovascular, o ideal para qualquer paciente é que ele esteja numa temperatura mais amena.