Número de autuados pela Lei Seca em Salvador cai para 9% em 2022

Os 15 anos da Lei nº 11.705/2008, mais conhecida como Lei Seca, nesta segunda-feira (19), são motivo de comemoração em Salvador: nos últimos cinco anos, mais de 90% dos testes do bafômetro realizados pelos agentes de trânsito na capital dão negativo.



De 2008, quando a lei passou a ter vigência, até 2022, a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) realizou mais de meio milhão de abordagens para aferir o uso de bebida alcoólica na direção. Em 2013, quando a Transalvador passou a realizar diariamente as blitz, o índice de autuados era 11%. No ano passado, esse número caiu para 9%.