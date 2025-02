CHICÓ E JOÃO GRILO

'O Auto da Compadecida 2' é exibido de graça em Salvador

Sessão será no Clube Professor, do Glauber Rocha

Sequência de uma obra de arte, “O Auto da Compadecida 2” será exibido gratuitamente no Cine Glauber Rocha, em Salvador, neste sábado (15). A sessão acontece às 13h30 e é exclusiva para professores cadastrados no site Escola no Cinema.

>