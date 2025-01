CLUBE CORREIO

Auto da Compadecida: Desconto de 40% com o Clube Correio

Espetáculo ganha nova temporada no Teatro Jorge Amado como parte do Tríduo Ariano Suassuna

O clássico “Auto da Compadecida”, obra do renomado dramaturgo paraibano Ariano Suassuna, retorna aos palcos de Salvador para uma nova temporada no Teatro Jorge Amado, como parte do projeto Tríduo Ariano Suassuna. As apresentações acontecem às sextas e sábados, nos dias 10, 11, 17, 18, 24, 25 e 31 de janeiro, e 1º de fevereiro, sempre às 20h.