O que é e o que faz a Junta Comercial da Bahia

Responsável pela abertura, alteração e fechamento de empresas no estado, a Junta Comercial da Bahia completa 173 anos em 2023. Originada no extinto Tribunal do Comércio, em 1850, é a mais antiga do Brasil, e abarca o maior banco de dados sobre empresas da Bahia.



“Essa é uma data histórica. A Juceb é a porta de entrada para qualquer tipo de negócio no estado. É o órgão que vai proporcionar a melhoria e o movimento econômico e social do estado”, diz Marise Chastinet.