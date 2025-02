SAÚDE

O que fazer em caso de picada de escorpião, como ocorreu com Ana Maria?

Especialistas indicam medidas indispensáveis e fazem alerta quanto ao risco da picada

A apresentadora Ana Maria Braga, 75 anos, precisou ir às pressas ao hospital após pisar em um escorpião, no último sábado (1º). Ela estava em uma fazenda que possui no interior de São Paulo quando o episódio aconteceu. A atitude de prontamente ir buscar ajuda foi considerada acertada pelos especialistas, que veem a medida como uma das primeiras a ser tomada em um caso semelhante. >

A primeira atitude é a de lavar o braço com água e sabão. “Não é para fazer torniquete, ingerir bebida alcoólica, colocar folha ou pomada no local. Tem que lavar a região e procurar atendimento médico. Recomendamos que a pessoa permaneça deitada e hidratada”, destaca Clarice Cerqueira, que é infectologista e autora de um livro sobre animais peçonhentos. >

“O agravamento do quatro clínico decorrente do envenenamento, como hipertensão ou hipotensão arterial, arritmia cardíaca (aceleração do coração), insuficiência cardíaca congestiva, edema pulmonar agudo (inchaço no pulmão) e choque podem levar ao óbito”, alerta Jucelino Nery. >