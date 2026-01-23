Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

O que se sabe sobre a prisão da turista gaúcha acusada de injúria racial em Salvador

Mulher deve passar por audiência de custódia nesta sexta (23)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 11:16

O que se sabe sobre a prisão da turista gaúcha acusada de injúria racial em Salvador
O que se sabe sobre a prisão da turista gaúcha acusada de injúria racial em Salvador Crédito: Reprodução

A turista gaúcha Gisele Madrid Spencer Cesar, de 50 anos, presa em flagrante por suspeita de injúria racial contra uma comerciante negra no Pelourinho, em Salvador, deve passar por audiência de custódia nesta sexta-feira (23). O caso ocorreu durante um evento gratuito no Centro Histórico da capital baiana, na quarta-feira (21).

Segundo a denúncia, a mulher teria proferido ofensas racistas, cuspido na vítima e reafirmado a conduta discriminatória mesmo após ser levada à delegacia.

Turista gaúcha foi acusada de injúria racial em Salvador

Turista gaúcha foi acusada de injúria racial por Reprodução
Gisele Madrid Spencer Cesar por Reprodução/Redes sociais
Turista gaúcha foi acusada de injúria racial por Reprodução
Turista gaúcha foi acusada de injúria racial por Reprodução
Turista gaúcha foi acusada de injúria racial por Reprodução
1 de 5
Turista gaúcha foi acusada de injúria racial por Reprodução

Veja o que se sabe sobre caso:

Quem é a suspeita?

Gisele Madrid Spencer Cesar, de 50 anos, é turista do Rio Grande do Sul e se apresenta nas redes sociais como criadora de conteúdo voltado para viajantes.

O que aconteceu no Pelourinho?

Segundo a denúncia, durante um evento gratuito na Praça das Artes, no Pelourinho, a suspeita teria xingado uma vendedora ambulante negra, chamado a vítima de “lixo”, cuspido nela e repetido que é “branca”.

Quem é a vítima?

A vítima foi identificada como Hanna, comerciante que trabalhava no bar do evento no momento da ocorrência.

Quando e onde ocorreu a prisão?

A prisão em flagrante aconteceu na quarta-feira (21), no Pelourinho, após a suspeita se envolver em confusões e ser contida por seguranças até a chegada da polícia.

Para onde a suspeita foi levada?

Gisele foi encaminhada à Delegacia Especializada de Combate ao Racismo e à Intolerância Religiosa (Decrin), onde permanece custodiada à disposição da Justiça.

O que aconteceu na delegacia?

A mulher manteve a conduta discriminatória e solicitou atendimento exclusivo por um delegado de pele branca.

Quando ocorre a audiência de custódia?

A audiência de custódia está prevista para esta sexta-feira (23).

A investigação segue em andamento?

Sim. O caso é investigado pela Decrin, que realizou oitivas após o registro da ocorrência.

O que diz a lei sobre injúria racial?

A legislação brasileira equipara o crime de injúria racial ao de racismo, tornando-o inafiançável e imprescritível.

Mais recentes

Imagem - Corridas de táxis ficam mais caras em Salvador; veja novos valores

Corridas de táxis ficam mais caras em Salvador; veja novos valores
Imagem - Ex que matou casal em escadaria de igreja na ACM é denunciado pelo MP: 'Emboscada'

Ex que matou casal em escadaria de igreja na ACM é denunciado pelo MP: 'Emboscada'
Imagem - Comer carboidrato à noite engorda? Ciência diz o que realmente importa

Comer carboidrato à noite engorda? Ciência diz o que realmente importa

MAIS LIDAS

Imagem - O que não serve fica para trás: 2 signos encerram ciclos dolorosos para viver um novo começo hoje (22 de janeiro)
01

O que não serve fica para trás: 2 signos encerram ciclos dolorosos para viver um novo começo hoje (22 de janeiro)

Imagem - Inscrições abertas: Educação da Bahia abre seleção com quase 3 mil vagas
02

Inscrições abertas: Educação da Bahia abre seleção com quase 3 mil vagas

Imagem - Presa por injúria racial em Salvador, turista gaúcha exigiu delegado branco
03

Presa por injúria racial em Salvador, turista gaúcha exigiu delegado branco

Imagem - Internet surta ao descobrir que Bell Marques tem filha de 46 anos
04

Internet surta ao descobrir que Bell Marques tem filha de 46 anos