CRIME

O que se sabe sobre a prisão da turista gaúcha acusada de injúria racial em Salvador

Mulher deve passar por audiência de custódia nesta sexta (23)

Esther Morais

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 11:16

O que se sabe sobre a prisão da turista gaúcha acusada de injúria racial em Salvador Crédito: Reprodução

A turista gaúcha Gisele Madrid Spencer Cesar, de 50 anos, presa em flagrante por suspeita de injúria racial contra uma comerciante negra no Pelourinho, em Salvador, deve passar por audiência de custódia nesta sexta-feira (23). O caso ocorreu durante um evento gratuito no Centro Histórico da capital baiana, na quarta-feira (21).

Segundo a denúncia, a mulher teria proferido ofensas racistas, cuspido na vítima e reafirmado a conduta discriminatória mesmo após ser levada à delegacia.

Turista gaúcha foi acusada de injúria racial em Salvador 1 de 5

Veja o que se sabe sobre caso:

Quem é a suspeita?

Gisele Madrid Spencer Cesar, de 50 anos, é turista do Rio Grande do Sul e se apresenta nas redes sociais como criadora de conteúdo voltado para viajantes.

O que aconteceu no Pelourinho?

Segundo a denúncia, durante um evento gratuito na Praça das Artes, no Pelourinho, a suspeita teria xingado uma vendedora ambulante negra, chamado a vítima de “lixo”, cuspido nela e repetido que é “branca”.

Quem é a vítima?

A vítima foi identificada como Hanna, comerciante que trabalhava no bar do evento no momento da ocorrência.

Quando e onde ocorreu a prisão?

A prisão em flagrante aconteceu na quarta-feira (21), no Pelourinho, após a suspeita se envolver em confusões e ser contida por seguranças até a chegada da polícia.

Para onde a suspeita foi levada?

Gisele foi encaminhada à Delegacia Especializada de Combate ao Racismo e à Intolerância Religiosa (Decrin), onde permanece custodiada à disposição da Justiça.

O que aconteceu na delegacia?

A mulher manteve a conduta discriminatória e solicitou atendimento exclusivo por um delegado de pele branca.

Quando ocorre a audiência de custódia?

A audiência de custódia está prevista para esta sexta-feira (23).

A investigação segue em andamento?

Sim. O caso é investigado pela Decrin, que realizou oitivas após o registro da ocorrência.

O que diz a lei sobre injúria racial?