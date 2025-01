FUJA DOS ULTRAPROCESSADOS

O sódio que você não vê: saiba quem são os vilões da pressão alta

Especialistas explicam quais alimentos possuem maior teor de sódio

Millena Marques

Publicado em 28 de janeiro de 2025 às 02:00

Alimentos ultraprocessados têm maior quantidade de sódio Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil Economia

Quanto mais processado, maior a quantidade de sódio no alimento. É assim que especialistas definem os vilões da pressão alta. Há aqueles que entregam o volume de sódio instantaneamente, como é o caso do presunto e da salsicha, e outros que enganam porque são caracterizados pelo gosto adocicado, como as bebidas gaseificadas com adição de zero açúcar. >

Os alimentos campeões em sódio são os ultraprocessados, como embutidos (linguiça, salsicha, presunto); alimentos congelados prontos para consumo, como lasanhas prontas; hambúrguer; temperos industrializados como caldos de vegetais em cubos; molhos prontos; macarrão instantâneo; entre outros. >

"Um pacote de macarrão instantâneo, por exemplo, tem cerca de 1.400 mg de sódio em uma unidade, o equivalente a 70% da quantidade que deveria ser consumida diariamente", explica a nutricionista Carine Oliveira, especialista em Cardiologia. Há, também, uma quantidade de sódio considerável nas bebidas gaseificadas com zero adição de açúcar.>

O aumento da pressão arterial é ocasionado pelo excesso de sódio no sangue. O sal comum, aquele utilizado no preparo dos alimentos é o cloreto de sódio, um composto iônico formado por uma molécula de sódio e uma molécula de cloro. Com o consumo elevado desse composto, há riscos potenciais de elevar os valores da pressão sanguínea. >

A maioria dos alimentos que entram nas casas brasileiras são compostos por conservantes baseados em sais, que possuem sódio. Ou seja, não é somente o sal da cozinha responsável pela elevação da pressão. "É o sal usado em elementos para dar palatabilidade ou para preservação", explica o médico cardiologista Marcos Barojas, diretor da Associação Bahiana de Medicina.>

Qualquer ser humano com alguma condição genética ou ambiental pode ter pressão alta. Não é comum observar crianças com hipertensão, mas há mudanças no perfil de sociedades que contribuem para esses casos. "São crianças que estão acima do peso, que fazem pouco ou não fazem atividade física, atribuído a um tempo excessivo de telas, com dieta altamente enriquecida em calorias e que comem muito sal", explica Barojas.>