TERMINAL DE SÃO JOAQUIM

Obra de substituição do flutuante no ferry-boat em Salvador é concluída

A substituição do flutuante de atracação (rampa para embarque e desembarque) da gaveta C do Terminal de São Joaquim, em Salvador, foi concluída. Segundo informações da Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra), o serviço foi concluído nesse sábado (20) e passou por testes de atracação.

Ainda de acordo com a secretaria, eventuais ajustes podem ser realizados, mas terão impacto mínimo na operação do sistema. A obra teve um investimento de R$ 13,6 milhões.

Com o equipamento instalado, o terminal terá capacidade para receber embarcações maiores, a exemplo, Zumbi dos Palmares e Ana Nery. Em novembro de 2023 foi realizada a instalação do novo flutuante da gaveta C do Terminal de Bom Despacho, em Itaparica.