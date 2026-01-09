Acesse sua conta
Obras de urbanização e macrodrenagem em São Marcos são entregues pela Prefeitura

Intervenção soluciona demanda histórica da comunidade

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 17:30

Prefeitura entregou obra em São Marcos, em Salvador
Prefeitura entregou obra em São Marcos, em Salvador Crédito: Betto Jr./Secom PMS

Foram entregues, nesta sexta-feira (9), as obras de urbanização e macrodrenagem do canal da Baixa da Paracaína, no bairro de São Marcos, em Salvador. A intervenção solucionou uma demanda histórica da comunidade, que convivia com alagamentos frequentes no período chuvoso e com a precariedade da infraestrutura local. O investimento da prefeitura foi de R$ 7 milhões. 

Os serviços contemplaram cobertura do córrego existente, implantação de pavimentação e passeios, além da criação de áreas de lazer e convivência. Antes das obras, o local apresentava trechos com barro, mato e entulho, além de passagens improvisadas construídas pelos próprios moradores com restos de madeira.

“Nossa cidade é marcada por uma topografia irregular, por baixadas como essa e cercadas de morros e de vales, sempre com algum córrego. Mesmo esta obra não sendo obrigação nem responsabilidade da prefeitura, pois saneamento de esgotamento é com a Embasa, fomos além das nossas atribuições, porque é isso o que as pessoas querem: as soluções para os problemas”, destacou o prefeito Bruno Reis.

O prefeito citou outras intervenções semelhantes que ocorreram apenas entre São Marcos e Pau da Lima, nas ruas Rosalvo Silva, 5 de Agosto e na Baixa Fria. Bruno Reis também autorizou o cadastro para casas do local serem reformadas pelo programa Morar Melhor.

Além da solução de macrodrenagem, a localidade foi beneficiada com quadra para partidas de futebol, espaço para parque infantil e jogos, além da recuperação de aproximadamente 400 metros de escadarias. O titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), Luiz Carlos de Souza, avaliou o impacto social das intervenções.

“Primeiro, elevou a autoestima das pessoas e valorizou os imóveis, que foram construídos com muito esforço. Depois, houve a questão da saúde, porque viver próximo a esgoto a céu aberto aumenta muito a incidência de doenças”, ressaltou. 

