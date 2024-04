CIDADE JARDIM ATÉ A LAPA

Segundo trecho do BRT deve ser inaugurado na próxima semana

Percurso tem 6 km de extensão

Da Redação

Publicado em 19 de abril de 2024 às 07:40

Bruno Reis em vistoria Crédito: Valter Pontes / Secom PMS

O prefeito Bruno Reis realizou na quinta-feira (18) a vistoria final das obras do segundo trecho do BRT, cujo trajeto possui 6 km de extensão entre Cidade Jardim até a Lapa. A estimativa é que a última etapa do sistema seja inaugurada na próxima semana, ampliando a mobilidade para a população numa das regiões mais movimentadas da cidade. A intervenção conta com investimento de R$205 milhões.

“Esse é um modal que vai da Lapa até o Shopping da Bahia, sendo que no Cidade Jardim os usuários poderão ter acesso até a Pituba, chegando à orla de Salvador. Os serviços envolveram pavimento em concreto, recuperação de passeio e meio-fio do entorno e iluminação em LED. Além disso, só no entorno dessas obras, plantamos mais 5 mil novas árvores, melhorando a questão arborização e paisagismo da cidade”, disse o chefe do Executivo municipal.

Acompanhado de secretários e gestores de diversos órgãos, o prefeito vistoriou as seis estações de embarque e desembarque que compõem o segundo trecho. São elas: Cidade Jardim, Vale das Pedrinhas, Rio Vermelho, HGE, Ogunjá e Lapa. Mais de 50 ônibus rodarão por esse trajeto do BRT quando a operação funcionar de forma plena.

Segundo o secretário de Mobilidade (Semob), Fabrizzio Muller, o funcionamento do segundo trecho do BRT vai começar com uma operação assistida. “Isso vai ocorrer justamente para que a gente possa fazer os ajustes necessários no sistema. Nessa fase estará rodando uma linha com sete ônibus. Depois, serão mais duas linhas num total de 58 ônibus, que serão maiores e mais articulados. Mas isso é um trabalho que vai ser feito gradativamente”, explicou.