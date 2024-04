ECONOMIA

Prefeitura vai lançar edital para operar 24 lojas instaladas nas estações do BRT

Quem estiver interessado em adquirir um boxe nas estações do BRT deve ficar atento às redes sociais da Prefeitura e ao Diário Oficial do Município (DOM). Nos próximos dias serão lançados os editais para o uso das 24 lojas instaladas embaixo das estações Hiper e Cidadela, ambas na Avenida ACM, região de fluxo intenso de veículos e pedestres. Os espaços tem de 8 a 54 metros quadrados e podem abrigar farmácias, lanchonetes, pequenos mercados, lojas de roupa, calçados e acessórios, entre outros.

Nesta quarta-feira (3) foi realizada a entrega oficial do espaço . Além das lojas, foram construídos embaixo dos elevados campo de futebol com gramado sintético, duas quadras poliesportivas, quadra de basquete, estrutura para futmesa, quadra de areia, quadra de vôlei, tênis de mesa e pistas de skate. Há também parque infantil, bicicletário, praça de convivência e academia de ginástica e de saúde. O prefeito Bruno Reis (União Brasil) explicou.

As concessões serão para equipar e operar as lojas. Elas seguem o mesmo padrão estético, com fachada em vidro, mas o tamanho das unidades alterna. Mais lojas serão instaladas embaixo da Estação Vale das Pedrinhas, atualmente em construção. Segundo o Município, o objetivo é gerar novos empregos e impulsionar a economia.