SEGURANÇA

Operação combate golpes de extorsão com 'falsa garota de programa' na Bahia

Mandados são cumpridos no estado de Minas Gerais

Wendel de Novais

Publicado em 29 de maio de 2025 às 07:55

Polícia Civil Crédito: Divulgação Ascom PC

Uma operação que visa desarticular um esquema de extorsão, estelionato e lavagem de dinheiro relacionados a golpes com a fraude da “falsa garota de programa” foi deflagrada na manhã desta quinta-feira (29). A ação surgiu da denúncia de um baiano vítima do crime, mas acontece em Montes Claros, no norte de Minas Gerais, onde estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão em dois bairros. >

De acordo com as investigações, o crime teve início em novembro de 2024, quando um homem cancelou um encontro com uma suposta garota de programa que conheceu por um site adulto. Após isso, ele passou a ser ameaçado por mensagens via WhatsApp, onde criminosos o constrangeram e o obrigaram a fazer transferências bancárias por PIX. Vídeos com criminosos armados e ameaças também foram enviados à vítima e à sua família. >

Durante as apurações, os policiais identificaram que as beneficiárias das transferências, embora tenham declarado receber menos de um salário mínimo por mês, movimentaram cerca de R$ 100 mil em apenas quatro meses. Por esse motivo, elas também respondem por lavagem de dinheiro.>