Obras Sociais Irmã Dulce apresentam novas embalagens dos pães Dulce Natura

Novas embalagens foram apresentadas nesta quarta-feira (13). Crédito: Arisson Marinho

O Centro de Panificação Santa Dulce, das Obras Sociais Irmã Dulce (OSID), apresentou nesta quarta-feira (13) as novas embalagens da linha de pães Dulce Natura. A apresentação foi feita na loja Dulce Sabor, na Avenida Dendezeiros do Bonfim, em frente ao Santuário Santa Dulce dos Pobres.



A renovação nas embalagens dos pães será feita de forma gradativa ao longo deste mês. As novas roupagens estarão presentes nos pães de forma integral, hot dog, hambúrguer e milho. Já os demais integrantes da linha, como os pães de forma tradicional, integral com passas e açúcar mascavo e pão zero, passarão pela transformação visual até o fim de setembro.

“A linha Dulce Natura, marca com tradição no mercado baiano, segue buscando a renovação, sempre pautada pela qualidade e responsabilidade social”, diz Daniel Reis, coordenador do Centro de Panificação Santa Dulce.

Evento de apresentação de novas embalagens . Crédito: Arisson Marinho

O projeto das novas embalagens contou com o apoio de parceiros como a agência Dendê Marcas, que produziu o layout, e do artista visual baiano Sérgio Bordim, que assinou a arte das roupagens, que, retratadas em aquarela, destacam Santa Dulce e “seus filhos”, meninos sem referência familiar acolhidos por ela em seu antigo orfanato.

Toda a renda obtida com a venda dos produtos é destinada ao Centro Educacional Santo Antônio (CESA), escola fundada pela primeira santa brasileira em Simões Filho, que acolhe hoje mais de 900 crianças e adolescentes em situação de risco social.

Além dos supermercados situados em Salvador e região metropolitana, os produtos Dulce Natura podem ser adquiridos também nas lojas Dulce Sabor, localizadas em Salvador e Simões Filho.

Centro de Panificação Santa Dulce