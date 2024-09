FOGO

Oeste da Bahia recebe apoio de helicóptero dos bombeiros em combate a incêndios florestais

A região de Muquém do São Francisco, no oeste da Bahia, está contando com o suporte de um helicóptero do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) no combate a incêndios florestais. A aeronave, pertencente ao Grupamento de Operações Aéreas (GOA), está sendo utilizada para lançar água nas áreas afetadas. Paralelamente, cerca de 45 bombeiros militares estão atuando por terra.