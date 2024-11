ARTESANATO

Ofício de Oleiros e Oleiras de Maragogipinho vai se tornar Patrimônio Imaterial da Bahia

O fazer cerâmica é um saber passado de geração em geração e pode-se ver famílias inteiras nas olarias

Com maestria, as mãos dos oleiros e oleiras deslizam no barro, que vai sendo moldado. O barro ganha formas e dá vida às peças de artesanato. Essa é uma tradição que já acumula mais de 300 anos em Maragogipinho, distrito de Aratuípe, que é considerado o maior centro oleiro da América Latina. Lá, os moradores fazem do barro o seu ofício e a sua arte. A cerâmica é considerada uma das atividades econômicas mais importantes da região. Agora, esse ofício pode ser transformado em Patrimônio Imaterial da Bahia.

O Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (Ipac) deu início à abertura do processo de registro especial do Ofício de Oleiros e Oleiras de Maragogipinho como Patrimônio Cultural Imaterial do Estado da Bahia. A notificação foi publicada no Diário Oficial do Estado, nesta quinta-feira (14).