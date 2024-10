EMPREENDORISMO NEGRO

Oito empreendedores negros são premiados pelo Programa Acelera Iaô em Salvador

Uma cerimônia de premiação reuniu na manhã desta sexta feira (18) na Fábrica Cultural, na Ribeira, os empreendedores negros contemplados pelo Programa Acelera Iaô. O programa premiou oito empreendimentos com o Investimento Semente, no valor de R$10.000 para cada.

No segmento de alimentação, foram contemplados pelo prêmio Claudenice Oliveira, do Café Periférico (@cafeperiferico.ofc); Elaine Cristina, do Coma mais Saudável (@chef_elainecosta); Jackeline Calasans, da Bebidas da Mata-Bebidas Artesanais (@bebidasdamata); Tarcila Vasconcelos, de Um Bolo e uma prosa (@umboloeumaprosa) e Uebson dos Santos, do CD bar churrasquinho (@cdbarchurrasquinho).