Oito são presos e um é morto em operação da polícia em Salvador e RMS

Operação da Polícia Civil acontece nesta quarta-feira (9). Crédito: Haeckel Dias / Divulgação / Polícia Civil

Oito pessoas foram presas e o líder de um grupo criminoso morreu em confronto com a polícia nas primeiras horas da “Operação Murus”, deflagrada nesta quarta-feira (9). Mais de 200 policiais civis e militares participam da operação.



Segundo a Polícia Civil, as ações visam ao cumprimento de mandados judiciais contra integrantes de um grupo criminoso, responsável por homicídios, tráfico de drogas, roubo e extorsão, em alguns pontos da capital e na RMS.

O líder do grupo, Cristiano Silva dos Santos, o "Cris do Murão", já havia sido preso em abril do ano passado por equipes do DHPP, mas havia saído da prisão. Ele era acusado de mais de oito homicídios na região do IAPI. Segundo a polícia, ele morreu em um confronto, Salinas das Margaridas. Com ele, segundo a polícia, foi apreendido uma pistola turca, calibre 9mm, e um veículo.

Além das equipes do DHPP, policiais do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC) e da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core), realizam as incursões, com o apoio do Departamento de Inteligência Policial (DIP). A diretora do DHPP, delegada Andréa Ribeiro, avalia a coesão da operação.

“Essa integração de Departamentos, Coordenações e unidades da Polícia Civil, com o apoio da Polícia Militar, é indispensável para uma ação precisa e eficiente. A Operação Murus é o resultado de diversas atividades investigativas, com a colaboração do Poder Judiciário”, comentou.