ARTE

Olga Gómez inicia oficina gratuita de desenho no MAM; inscrições estão abertas

Adultos, com ou sem formação na área, são o público-alvo das aulas

Tharsila Prates

Publicado em 2 de abril de 2025 às 19:25

Desenho de Olga Gómez Crédito: Divulgação Olga Gómez/ Companhia A Roda

A Companhia A Roda de Teatro de Bonecos abre para o público neste sábado (5) mais uma edição gratuita da Oficina de Desenho no Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM). As aulas serão ministradas pela artista plástica, encenadora e diretora da companhia, Olga Gómez. >

As inscrições são presenciais no próprio local durante a aula inaugural, que será das 9h às 13h. Ao todo serão 16 encontros de 4 horas, somando uma carga horária total de 64 horas. As aulas seguirão até o dia 19 de julho. >

O objetivo da oficina é trabalhar as habilidades artísticas e a apreciação estética, que podem ser desenvolvidas por todas as pessoas (adultos), com ou sem formação na área. As aulas abordarão, por exemplo, os princípios da divina proporção, as leis do crescimento harmônico e o desenho de observação. A organização pede que os alunos levem papel, lápis, caneta e compasso.>

A ação tornou-se possível após o projeto ter vencido o Edital Funarte de apoio a ações continuadas, do governo federal. >

Olga Gómez tem formação em Belas Artes e atua como escultora, professora, pesquisadora e encenadora de formas animadas. Nasceu em Buenos Aires e escolheu Salvador como lar em 1986. Desde 1997, lidera a Companhia A Roda, sendo responsável pela criação e construção de suas figuras e bonecos articulados. A companhia já encenou cinco espetáculos em importantes mostras artísticas no Brasil e no exterior e ganhou prêmios locais e nacionais de teatro, entre eles o Braskem de “Melhor espetáculo Infantojuvenil”, de 2010, com o espetáculo “O Pássaro do Sol”.>

Olga Gómez Crédito: Divulgação Márcio Lima

Serviço da oficina:>

Dias e horários: sábados, das 9h às 13h>

Encontro inaugural: 5 de abril de 2025>

Duração: 4 meses (16 encontros semanais de 4h)>

Carga horária total: 64h>

Local: Museu de Arte Moderna (MAM-BA), na Av. Lafayete Coutinho, s/n, Comércio>

Inscrição: gratuita, no próprio local>