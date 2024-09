CALOR

Onda de calor vai chegar na Bahia? Condição já atinge 11 estados

Na terça-feira (24), a cidade de Formosa do Rio Preto, no extremo oeste, registrou 39.8°C, ocupando a 36° posição no ranking das 50 cidades com as maiores temperaturas do Brasil. O índice igualou a maior temperatura do estado no ano, registrada no início do ano, no município de Ribeira do Amparo.