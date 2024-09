ONDA DE CALOR?

Cidade baiana registra 39.8°C e entra na lista das 50 maiores temperaturas do Brasil

Na Bahia, quatro municípios registraram temperaturas acima de 37°C

Esther Morais

Publicado em 25 de setembro de 2024 às 07:09

Formosa do Rio Preto registrou 41,4 °C no dia 15 de setembro Crédito: Arquivo Pessoal/Darlan Lustosa

A cidade de Formosa do Rio Preto, no extremo oeste, registrou a temperatura mais alta da Bahia nas últimas 24h. Os termômetros chegaram a bater 39.8°C na terça-feira (25) e o município entrou no ranking das 50 cidades com as maiores temperaturas do Brasil, ocupando a 36° posição. Os dados foram divulgados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Na Bahia, aparecem na sequência: Barreiras (38.4°C), Barra (37.3°C), Correntina (37.2°C) e Luís Eduardo Magalhães (36.6°C). Três são do extremo oeste, apenas Barra, que está situada no Vale São-Franciscano, faz parte de uma outra zona.

Já no Brasil, as cidades que tiveram as temperaturas mais altas foram: Cuiabá (MT), com 43°C, Rondonópolis (MT), 42.4°C, e Aquidauana (MS), 42.2°C.

Com o início da primavera no último domingo (22) a expectativa para a estação é altas temperaturas, especialmente nas regiões Centro-Oeste, Nordeste e Sudeste do país.

Onda de calor atinge a Bahia?

O alerta de onda de calor emitido pelo Inmet no último domingo (22) termina nesta quarta-feira (25) e não atinge a Bahia. O aviso laranja Indica perigo, com probabilidade de risco à saúde e temperaturas 5ºC acima da média por período de três a cinco dias.

Os estados afetados são: Acre, Amazonas, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná, Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

Em caso de emergência, é possível acionar a Defesa Civil pelo 199.