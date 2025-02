SAÚDE

Onde buscar ajuda gratuita para tratar o alcoolismo em Salvador?

Três unidades oferecem serviços para dependentes químicos na capital baiana

Considerada doença pela Organização Mundial da Saúde (OMS), o alcoolismo prejudica os órgãos, especialmente o fígado, que é responsável por destruir as substâncias tóxicas ingeridas ou produzidas pelo corpo durante a digestão. Em fevereiro, mês em que se comemora o Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo, o CORREIO separou uma lista com locais onde os dependentes podem buscar tratamento gratuito em Salvador. >

Centro de Acolhimento e Tratamento de Alcoolistas (CATA) das Obras Sociais Irmã Dulce

O CATA foi a primeira unidade de saúde da Bahia a tratar exclusivamente ao atendimento gratuito de pessoas com problemas relacionados ao uso abusivo e à dependência de etílicos e a única do gênero no estado a trabalhar com sistema de internação para alcoolistas. >