Ônibus Balada da Barbie está aberto para visitação no Parque Shopping Bahia

Ônibus balada da Barbie . Crédito: Paula Froes / CORREIO

Há pouco mais de uma semana do lançamento do filme da Barbie, a febre cor de rosa continua em alta. Desta vez, a boneca mais famosa do mundo, também conhecida por seus carrões, estacionou um ônibus balada no estacionamento do Parque Shopping Bahia, localizado em Lauro de Freitas, ontem (28).



A versão real de uma festa sobre rodas na Barbieland está aberta para visitação neste sábado (29) e no domingo (30), a partir das 14h30, com direito a presença da Barbie humana. Além de música, luzes coloridas e fumaça, o veículo conta espelho decorado, estande de maquiagem e pintura, um cenário de fotos com a caixa da boneca e brindes.

Ônibus pode ser visitado até domingo. Crédito: Paula Fróes/ CORREIO

Hannah Mel, de 11 anos, foi uma das primeiras a conhecer o veículo. A roupa escolhida para o momento foi cor de rosa. "É a minha cor preferida e a Barbie gosta muito de usar. Ela também é muito legal e pode ser o que quiser", contou a fã da boneca, ao justificar porque admira a história dela.

Ainda segundo Hannah, o estande de pintura facial é a melhor atração do ônibus balada. A imagem da boneca está entre os desenhos disponíveis. Já para Dudinha Yamazaki, 10 anos, a Barbie real está em primeiro lugar no pódio, porque é possível tirar fotos e dançar com ela.

"Eu estou gostando demais. Além de linda, a Barbie é muito estilosa e está sempre de rosa. A veterinária é a minha preferida, porque ela cuida dos animais, mas eu também amo quando ela está vestida de princesa, como agora", contou Dudinha.

O ingresso no valor de R$30 dá direito a aproveitar o espaço por 20 minutos. A casadinha custa R$50. Pessoas portadoras do espectro autista têm 50% de desconto no ingresso individual e na casadinha, vendidos no próprio shopping.

Os clientes que baixarem o aplicativo do Parque Shopping Bahia em qualquer plataforma digital e resgatarem o cupom, terão 10% de desconto para a Balada da Barbie. Segundo o sócio fundador do ônibus balada da Barbie, Cézar Freire, a atração é para todas as idades.

"A nossa ideia é gerar uma sensação de realidade. Do mesmo jeito que o ônibus tem a função de transportar as pessoas, o público será transportado para parte do universo cor de rosa da Barbie, que está super em alta, como objeto de desejo de crianças e adultos", afirmou o sócio fundador do veículo.

Além da Balada da Barbie, o shopping está com um espaço temático instagramável e os lojistas estão deixando suas vitrines mais atraentes com produtos e serviços inspirados no mundo da Barbie. De acordo com o gerente de marketing do centro de compras, Paulo Magalhães, a intenção é oferecer uma imersão completa para os clientes.

"Aproveitamos o sucesso do filme para trazer mais uma novidade para as pessoas que querem viver o universo barbiecore. Entre todas as atrações que estamos promovendo desde o lançamento do filme, estava faltando uma balada, um local que retratasse as festas desse universo", afirmou Márcio Magalhães.

A contadora Julia de Souza, 37, soube da novidade quando chegou no shopping e ficou encantada. O plano é levar a filha e aproveitar para conhecer um dos cenários que ela imaginava durante as brincadeiras na infância.

"A gente diz que é para elas [as crianças], mas também é para a gente. Cresci brincando de Barbie e poder ver parte do que a gente imaginava no mundo real é muito empolgante, não dá para negar", disse Júlia.

SERVIÇO

O quê: Ônibus “Balada com a Barbie”

Quando: Dias 28/07 (a partir das 16h30) e 29 e 30/07 (a partir das 14h30)

Local: Estacionamento do Parque Shopping Bahia

Ingressos: A partir de R$ 30 (vendas no local)

O ônibus estará estacionado em frente ao shopping

Idade: Todas (crianças abaixo de 5 anos será necessário a presença de acompanhante maior de idade)