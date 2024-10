ACIDENTE

Ônibus com mais de 50 passageiros tomba em viagem para Porto Seguro

Um ônibus com 60 pessoas tombou na BR-418, em Minas Gerais, e deixou seis vítimas em estado grave no domingo (13). O veículo era ocupado por estudantes e monitores em direção a Porto Seguro, no sul da Bahia. O grupo saiu de São Tiago (MG), sendo o percurso de 1.138,2 km e o tempo de viagem superior a 16h.