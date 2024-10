ACIDENTE

Carro com material de construção tomba em São Gonçalo do Retiro e bloqueia rua

Um carro, de modelo Strada, tombou na Rua Milton Gomes Costa, no bairro de São Gonçalo do Retiro, na manhã desta quarta-feira (9), em Salvador. O veículo, que saiu de Feira de Santana, carregava materiais de construção para uma obra nas imediações do Hospital Geral Roberto Santos. No entanto, o motorista, que preferiu não se identificar, acabou pegando a via, uma ladeira com grande inclinação, ao seguir a orientação do GPS.