MOBILIDADE

Ônibus da região do Uruguai terão rotas alteradas por quatro meses

Por conta das obras de macrodrenagem nas ruas Machado Monteiro e Araújo Bulcão, localizadas no bairro do Uruguai, em Salvador, a rota das linhas 0720 - Vale das Pedrinhas - Vila Rui Barbosa e 0214 - Massaranduba - Estação BRT será temporariamente modificada. Os desvios entram em vigor a partir da próxima segunda-feira (21) e têm previsão inicial de duração de 120 dias (4 meses), podendo ser prorrogados conforme as necessidades das obras.