Ônibus é incendiado em São Marcos

Veículo foi incendiado nesta quarta. Crédito: Reprodução/TV Bahia

Um ônibus foi incendiado na rua principal de São Marcos, próximo ao bairro de Pau da Lima, na manhã desta quarta-feira (9). O Corpo de Bombeiros foi acionado para debelar as chamas.



O ataque aconteceu na localidade do Coroado, Conjunto ACM.



O veículo, que fazia a linha Ribeira-Pituaçu (0203), está atravessado na via. As chamas atingiram lojas que ficam no entorno. Uma testemunha contou à TV Bahia que os homens também assaltaram os passageiros.

"Levou meus pertences e também de passageiros. Ficou um no ônibus e outro no carro particular, fora, dando cobertura. Ele entrou no carro, jogou combustível com a gnete ainda no carro, depois que pegou os pertences, mandou que a gente descesse e incendiou o carro", contou.

Segundo informações da Polícia Militar, equipes da 47ª CIPM foram acionadas via Cicom para atender a ocorrência. Os militares isolaram o local, acionaram o Corpo de Bombeiros, colheram as informações sobre o fato e iniciaram as buscas para localizar os envolvidos. Não houve feridos.

Até o momento, não há registro de prisões. O policiamento no bairro de Pau da Lima foi reforçado pela Polícia Militar.