Ônibus é roubado por casal com facas na região do Comércio

Passageiros de um ônibus foram roubados na manhã desta terça-feira (5) por um casal armado com facas. O ônibus fazia a linha Sussuarana-Barra R2 e o assalto aconteceu na região do Comércio.



Segundo a Polícia Civil, os suspeitos embarcaram no ônibus nas proximidades do Elevador Lacerda. Pouco depois, anunciaram o assalto, ameaçando as pessoas as facas. Depois do roubo, os dois desceram na região da Praça das Mãozinhas.



O caso foi registrado no Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivo (Gerrc), que agora conduz a investigação. A Polícia Militar informou que não foi acionada para essa ocorrência.