INCÊNDIO

Ônibus pega fogo no bairro do Comércio

Um ônibus pegou fogo quando estava estacionando no bairro do Comércio, em Salvador, na manhã desta segunda-feira (6). O motorista percebeu a fumaça e alertou os passageiros. O coletivo estava lotado, com pessoas em pé, mas todos conseguiram sair ilesos. As chamas podiam ser vistas da Cidade Alta.