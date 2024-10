SEGURANÇA

Ônibus seguem sem circular no Uruguai após morte em confronto com a PM

Os ônibus seguem sem circular nesta segunda-feira (30), no bairro Uruguai, em Salvador. O serviço de transporte foi suspenso desde a manhã de sábado (28) por conta da morte de um homem que entrou em confronto com a Polícia Militar. Na sexta (27), um grupo interditou a via principal do bairro usando pneus queimados.