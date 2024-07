HERMANOS NOS NEGÓCIOS

Onze empresas do ramo alimentício da Argentina vêm à Bahia para estreitar laços comerciais

Executivos do segmento vão participar da SuperBahia, evento em Salvador que reúne representantes do varejo de alimentos e bebidas

Representantes de onze empresas de diferentes ramos alimentícios da Argentina vão desembarcar nos próximos dias em Salvador para participar da 13ª edição da SuperBahia 2024 – Feira e Convenção Baiana de Supermercados, Atacados e Distribuidores –, evento que acontece entre quarta (10) e sexta-feira (12), no Centro de Convenções Salvador. O objetivo da visita é estreitar laços comerciais com donos de supermercados e atacados, bem como distribuidores, com objetivo de estabelecer uma parceria internacional.