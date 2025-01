POSTAGEM

Operação apreende drogas, anabolizantes e cigarros eletrônicos em centro de distribuição dos Correios

Os materiais iriam para Bahia, São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Goiás e Distrito Federal

A operação foi realizada na terça-feira (21). Equipes do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc) participaram da ação, com o apoio do canil da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core).

De acordo com as investigações, os materiais apreendidos seriam distribuídos não apenas na capital baiana e em cidades do interior do estado, mas também em outras regiões do país, como São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Goiás e Distrito Federal.