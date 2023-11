Operação contra pirataria bloqueia site e apreende quatro computadores na Bahia

Uma operação acontece nesta terça-feira (28), na Bahia, para reprimir crimes praticados na internet contra a propriedade intelectual. A Operaçãp 404.6 é comandada pela Coordenação de Inteligência Cibernética (Cyberlab), do Departamento de Inteligência Policial (DIP), que cumpriu dois mandados de busca e apreensão e bloqueou um site clandestino. As buscas aconteceram em Ruy Barbosa e Lauro de Freitas, com apreensão ainda de quatro computadores.

A ação integrada no combate à pirataria online contou com a colaboração das embaixadas do Reino Unido e dos Estados Unidos no Brasil, do Instituto Nacional de Defesa da Concorrência e da Proteção da Propriedade Intelectual (INDECOPI) do Peru, da Unidade Fiscal Especializada em Investigação de Crimes Cibernéticos (UFEIC) do Departamento Judiciário de San Isidro da Argentina, além da cooperação de associações de proteção da propriedade intelectual no Brasil.