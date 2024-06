LIDERANÇAS DO CRIME

Operação da polícia baiana cumpre mandados no Complexo de Bangu, no Rio de Janeiro

A 13ª fase da Operação Unum Corpus cumpriu mandados dentro de unidades prisionais na Bahia e em outros estados. Ao todo, foram 54 mandados cumpridos em prisões de Feira de Santana, Santo Antônio de Jesus, Jequié, Itabuna, Juazeiro, Eunápolis e Teixeira de Freitas, na Bahia, e no Complexo de Bangu, no Rio de Janeiro, e três em Uberlândia, em Minas Gerais.

Também foram cumpridos mandados nos estados do Espírito Santo e Rio Grande do Sul. Nesta fase da operação foram realizadas 502 prisões. Segundo a Polícia Civil, os alvos das medidas judiciais são acusados de ordenar a execução de rivais e outras pessoas no município de Teixeira de Freitas e regiões vizinhas.